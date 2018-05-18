Автоинспекторы поймали на дорогах Новосибирска почти 90 машин со слишком тёмной тонировкой

Новосибирская автоинспекция рассказала, сколько новосибирцев попались за неправильную тонировку автомобильных стёкол.

«За время мероприятий составлено 89 материалов. Светопропускание стёкол не соответствовало ГОСТУ. наказывается штрафом в 500 рублей. В случае, если не устраняется на месте — выписывается предписание, согласно которому водитель должен предъявить автомобиль в отдел регистрации транспортных средств с устранённой причиной предписания. Если тонировка удаляется на месте, то выписывается только штраф», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

По словам Савченкова, акция «Тонировка» проводилась с 15 по 17 мая во всех районах Новосибирска.

«Правонарушителей выявляли по всему городу: все экипажи были направлены на усиление внимания к транспортным средствам, у которых присутствовало нарушение», — резюмировал инспектор.

Справка: согласно техническому регламенту, ветровое и боковые стекла автомобилей должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена, кроме зеркальной тонировки.

Новосибирские автоинспекторы часто проводят акции по выявлению нарушителей. Так, 9 мая, во время акции «Нетрезвый водитель» инспекторы выявили два десятка пьяных водителей.