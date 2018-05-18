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Автоинспекторы поймали на дорогах Новосибирска почти 90 машин со слишком тёмной тонировкой
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Автоинспекторы поймали на дорогах Новосибирска почти 90 машин со слишком тёмной тонировкой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская автоинспекция рассказала, сколько новосибирцев попались за неправильную тонировку автомобильных стёкол.
«За время мероприятий составлено 89 материалов. Светопропускание стёкол не соответствовало ГОСТУ. наказывается штрафом в 500 рублей. В случае, если не устраняется на месте — выписывается предписание, согласно которому водитель должен предъявить автомобиль в отдел регистрации транспортных средств с устранённой причиной предписания. Если тонировка удаляется на месте, то выписывается только штраф», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
По словам Савченкова, акция «Тонировка» проводилась с 15 по 17 мая во всех районах Новосибирска.
«Правонарушителей выявляли по всему городу: все экипажи были направлены на усиление внимания к транспортным средствам, у которых присутствовало нарушение», — резюмировал инспектор.
Справка: согласно техническому регламенту, ветровое и боковые стекла автомобилей должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка прочих стекол не запрещена, кроме зеркальной тонировки.
Новосибирские автоинспекторы часто проводят акции по выявлению нарушителей. Так, 9 мая, во время акции «Нетрезвый водитель» инспекторы выявили два десятка пьяных водителей.
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