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Пьяный водитель снес несколько машин у автосалона Audi в Афонине
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Пьяный водитель снес несколько машин у автосалона Audi в Афонине 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Мужчина 32 лет ехал на Subaru по улице Магистральной в Афонине со скоростью 180 км/ч. Он не справился с управлением, наехал на бордюр, потом въехал в столб, а потом протаранил ряд новеньких автомобилей Audi, припаркованных у автосалона. Пострадали 4 автомобиля, пишет автор видео Максим Каширин.
Водитель Subaru получил незначительные повреждения — ушиб мягких тканей головы. После медосмотра его отпустили домой. Мужчина оказался пьян. У сотрудников ГИБДД он со страхом поинтересовался, не пострадал ли кто-нибудь в аварии.
— Снес три машины салона Ауди. Q5, Q7, Q3 и столб. Из машины вытащили, бегает, кричит, что он пассажир,  — написал в группе «ЧП|ДТП» во «ВКонтакте» свидетель происшествия.
— Не три машины, а четыре, еще А4 зацепил, — добавил другой очевидец, Алексей Замятин.
— Теперь всю жизнь будет на салон работать, красава, к успеху пришёл, — «одобрил» Алексей Соседов
Кстати, нижегородцы, обсудив ситуацию, пришли к выводу: хоть страховка в подобных случай не действует, и водителю придется выплачивать ущерб самому, он все-таки может отделаться малой кровью. Взять с него по суду могут не более половины официального заработка в месяц.
— Да ничего не будет ему. Найдет работу с минимальным окладом. С 1 января 2018 года МРОТ в России равен 9 489 рублей. По 5 тысяч он долго будет платить, а если еще на суде представит справки о своих кредитах, то и того меньше будет. Вот как-то так, — пояснил Дмитрий Векслярский.
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