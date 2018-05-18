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Автомобиль вылетел в кювет в Карелии: есть пострадавшие
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Автомобиль вылетел в кювет в Карелии: есть пострадавшие 

Карельские вести 2 часа назад
ДТП произошло на автодороге в «Суоярви-Яглоярви». Легковой автомобиль попал в ДТП в Карелии в четверг, 17 мая. В нем пострадало два человека, сообщает ГИБДД Карелии.
В 14:20 в Суоярвском районе на 6 км автодороги «Суоярви-Яглоярви» 32-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» допустил съезд автомобиля в кювет, с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Киа» ему назначено амбулаторное лечение и 36-летний пассажир, пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение,
— говорится в сообщение автодорожного ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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