Автомобиль вылетел в кювет в Карелии: есть пострадавшие 

ДТП произошло на автодороге в «Суоярви-Яглоярви». Легковой автомобиль попал в ДТП в Карелии в четверг, 17 мая. В нем пострадало два человека, сообщает ГИБДД Карелии.
В 14:20 в Суоярвском районе на 6 км автодороги «Суоярви-Яглоярви» 32-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» допустил съезд автомобиля в кювет, с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Киа» ему назначено амбулаторное лечение и 36-летний пассажир, пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение,
— говорится в сообщение автодорожного ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru