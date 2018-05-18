АвтоВаз планируют реализовать более 350 тысяч автомобилей в 2018 году

Компания «АвтоВаз» озвучила свой план продаж на 2018 год.

План компании нацелен на преодоление порога прошлого года, число автомобилей, которое планируется реализовать до конца следующего года составляет 350 тысяч единиц.

Уже в первом квартале удалось продать 110 тысяч автомобилей. Для закрытия плана нужно реализовать 240 тысяч машин.

При осуществлении плана, выручка компании увеличится на 12 процентов.

Также компания увеличит и объём производства. Заводы компании «АвтоВаз», расположенные в Тольятти и Ижевске собрали около 580 тысяч автомобилей, что превышает объём производства 2017 года на 13 процентов.

Часть автомобилей экспортируют.