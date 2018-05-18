Челябинских полицейских направили на поимку пешеходов

В Челябинске проходит профилактическое мероприятие «Пешеход», которое проводит ГИБДД города.

Сотрудники полиции обращают особое внимание на то, как автомобилисты проезжают через пешеходные переходы, и то, как сами пешеходы соблюдают правила дорожного движения.

В ГИБДД напоминают, что в соответствии с Правилами, при пересечении пешеходного перехода на автомобиле и переходе через улицу пешком следует помнить о мерах безопасности.

«Водитель на нерегулируемом переходе, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть. А если перед таким переходом остановилась или снизила скорость одна из машин, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость, — напомнили в Госавтоинспекции. — На регулируемых переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части».

Только за четыре дня, с 14 по 17 мая, сотрудники ГИБДД привлекли за нарушение ПДД 420 пешеходов и 444 водителя, которые не уступили дорогу пешеходам.