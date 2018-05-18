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Пьяный водитель выдавил стекло в полицейской машине после задержания
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Пьяный водитель выдавил стекло в полицейской машине после задержания 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
На лобовом стекле служебного автомобиля решил выместить свою злость задержанный в Казани нетрезвый водитель, попытавшийся сыграть в прятки со стражами порядка. Очевидец снял на видео акт отмщения.
Эти кадры были сняты поздним вечером 17 мая на улице Адоратского: мужчина за рулем своей легковушки врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места. Нагнали его инспекторы на Чистопольской улице и тут же заковали в наручники, поскольку водитель вел себя неадекватно и оказывал сопротивление.
Побеседовать с задержанным у стражей порядка не вышло — тот издавал странные звуки и то и дело срывался на крик. Уже в служебной машине, во время оформления протокола нарушитель ногой разбил и выдавил лобовое стекло.
О дальнейшей судьбе мужчины ничего не сообщается.
Ранее на этой неделе лишенный прав за вождение в нетрезвом виде пьяный житель Тюмени ударил в пах остановившего его на дороге инспектора ДПС.
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