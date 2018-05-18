Пьяный водитель выдавил стекло в полицейской машине после задержания

На лобовом стекле служебного автомобиля решил выместить свою злость задержанный в Казани нетрезвый водитель, попытавшийся сыграть в прятки со стражами порядка. Очевидец снял на видео акт отмщения.

Эти кадры были сняты поздним вечером 17 мая на улице Адоратского: мужчина за рулем своей легковушки врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места. Нагнали его инспекторы на Чистопольской улице и тут же заковали в наручники, поскольку водитель вел себя неадекватно и оказывал сопротивление.

Побеседовать с задержанным у стражей порядка не вышло — тот издавал странные звуки и то и дело срывался на крик. Уже в служебной машине, во время оформления протокола нарушитель ногой разбил и выдавил лобовое стекло.

О дальнейшей судьбе мужчины ничего не сообщается.