Житель Сочи переехал на машине оппонента в дорожном конфликте. Видео 

В Сочи мужчина пострадал из‐за разгоревшегося конфликта на дороге. Водитель внедорожника Volvo сбил своего оппонента и скрылся с места происшествия. Видео случившегося опубликовал «360».
Ссора произошла на пересечении улиц Пластунской и Труда в курортном городе.
Двое мужчин пытались выяснить, кто из них прав в сложившейся ситуации. Один из них в результате вернулся в машину, а второй хотел продолжить разговор и облокотился на дверь со стороны переднего пассажирского сидения.
Недолго думая, водитель иномарки с абхазскими номерами дал по газам и сбил спорщика. Его откинуло в сторону, а Volvo спешно уехала.
По имеющимся данным, сбитый мужчина остался жив. Его доставили в больницу с переломами.
В Тюмени водитель Lada Granta напал с топором на своего обидчика. Столь агрессивно он отреагировал на пинок своей машины, который позволил себе сидевший за рулем Mercedes мужчина.