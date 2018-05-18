В Кирове водитель автомобиля сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Утром 17 мая на улице Проезжей автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП произошло в 8:50. Напротив дома №15, по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении.

В результате 48-летний велосипедист получил серьезные травмы. Ему потребовалась госпитализация.

Автоинспекторы уже проводят разыскные мероприятия. Личность водителя устанавливается.

Фото — УГИБДД по Кировской области