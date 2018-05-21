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Две легковушки столкнулись в Краснодаре — 5 человек увезли в больницу
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Две легковушки столкнулись в Краснодаре — 5 человек увезли в больницу 

АиФ-Кубань 36 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Двое из них дети — 13 и двух лет  Две легковушки столкнулись в Краснодаре — 5 человек увезли в больницу.
20 мая в 16.20 на улице Новороссийской произошло ДТП. В результате аварии пострадали пять человек. Двое из них дети — 13 и двух лет.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, водитель ВАЗ-2107 с Селезнева поворачивал на Новороссийскую. «Лада Приора» двигалась по Новороссийской со стороны Шевченко и не захотела уступить дорогу.
В результате аварии с различными травмами были доставлены в больницу пять человек. Из «Лады Приоры» госпитализировали пассажирку и двоих детей, из ВАЗ-2107 водителя и его пассажира. 36 -летний водитель «Лады Приоры» отделался легким испугом.
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