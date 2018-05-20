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В Краснодаре погибли два человека при столкновении двух машин
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В Краснодаре погибли два человека при столкновении двух машин 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Две легковые машины столкнулись в воскресенье в Краснодаре, в результате аварии два человека погибли, один получил тяжелые травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 04:40 мск. «На Ростовском шоссе автомобиль Mercedes, направляясь на выезд из города, по предварительным данным, не выбрал безопасное расстояние и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112. В результате ДТП в ВАЗ-2112 двое погибших — мужчины 1993 и 1999 годов рождения, мужчина 1978 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии», — сказал представитель ведомства.
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