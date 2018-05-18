Водителю «Рено» стало плохо за рулём: машина вылетела в кювет

Днём 18 мая водителю автомобиля Renault Logan стало плохо за рулём — его машина уехала в кювет, а сам мужчина умер.

Инцидент произошёл около 13:45 на улице Белокаменной в Бердске.

«На улице Белокаменной города Бердск водителю за рулем стало плохо. Остановилось сердце. К сожалению, водитель погиб», — сообщают очевидцы происшествия в группе « ДПС Контроль [Н С О] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурной части ГИБДД по городу Бердска сообщили, что прибывшие на место врачи пытались оказать водителю помощь.

«К нам заявка поступила в 14:45 из отдела полиции Бердска, как будто водитель «Рено Логан» находится в состоянии опьянения. Прибывший на место экипаж зафиксировал факт того, что водителю стало плохо, вследствие чего он съехал в кювет. Рядом оказались врачи, они пытались оказать первую медицинскую помощь в течение 15–20 минут, но в результате человек скончался», — пояснили корреспонденту НГС в автоинспекции.