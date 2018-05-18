Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд

Любительница езды без правил Мара Багдасарян в пятницу, 18 мая, не явилась в Дорогомиловский суд Москвы, где должны рассмотреть ее иск о возвращении водительского удостоверения. Об этом сообщил корреспондент «360».

Интересы девушки там представляет ее адвокат. Ранее Багдасарян также подавала подобное заявление к отделу ГИБДД . Однако тогда требование отклонили. Как отметила пресс-секретарь суда Анастасия Татарули, в иске стритрейсерша просила «признать незаконным» отказ о выдаче прав, а также «устранить нарушения прав и свобод», вернув документ.

Девушка лишилась прав в марте 2017 года из-за диагноза «эпилепсия». Прокурор утверждал, что Багдасарян после ДТП страдает этим заболеванием и поэтому не может садиться за руль. Защита настаивала на отсутствии заболевания. В качестве доказательства защита предоставила медсправки, однако судья посчитал, что выводы врача-невролога были сделаны без учета всей истории здоровья Мары.