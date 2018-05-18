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Три человека пострадали из-за лихача на Audi в Ставрополе
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Три человека пострадали из-за лихача на Audi в Ставрополе 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Трое мужчин получили травмы головы в автомобильной аварии в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
ДТП произошло в центре города вечером 17 мая. Ставрополец за рулём Audi A8 проехал на красный свет на перекрёстке Розы Люксембург и Комсомольской и врезался в Mazda 3, пересекавшую улицу. Затем он проехал дальше, зацепил Peugeot и по инерции влетел в ограду пешеходной зоны, заехав на газон.
Травмы головы получили пассажир Mazda, водитель и пассажир Audi. Полицейские выяснили, что водитель, из-за которого случилась авария, неоднократно нарушал правила дорожного движения. Сейчас сотрудники полиции опрашивают свидетелей и проводят проверку.
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