Три человека пострадали из-за лихача на Audi в Ставрополе

Трое мужчин получили травмы головы в автомобильной аварии в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК. ДТП произошло в центре города вечером 17 мая. Ставрополец за рулём Audi A8 проехал на красный свет на перекрёстке Розы Люксембург и Комсомольской и врезался в Mazda 3 , пересекавшую улицу. Затем он проехал дальше, зацепил Peugeot и по инерции влетел в ограду пешеходной зоны, заехав на газон. Травмы головы получили пассажир Mazda, водитель и пассажир Audi. Полицейские выяснили, что водитель, из-за которого случилась авария, неоднократно нарушал правила дорожного движения. Сейчас сотрудники полиции опрашивают свидетелей и проводят проверку.