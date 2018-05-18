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В России снизились продажи премиум-автомобилей с пробегом
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В России снизились продажи премиум-автомобилей с пробегом 

Карельские вести 4 минуты назад
Фото: Карельские вести
Подведены итоги продаж подержанных легковых автомобилей за I квартал текущего года в премиум-сегменте.
В период с января по март текущего года объем продаж подержанных автомобилей премиум-класса в нашей стране составил 108,4 тысячи единиц, что меньше прошлогоднего результата на 3%, когда было продано 111,5 тысячи штук, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Mercedes-Benz ML 63 AMG  Самыми востребованными у россиян остаются модели Mercedes-Benz — 27,4 тысячи перепроданных «легковушек» немецкого бренда в указанный период — падение тоже составило 3%. На втором месте размещается BMW с 24,9 тысячи сделок и падением на 1,5%. Треть место за еще одной немецкой маркой — Audi (20,7 тысячи экземпляров, -4%).
BMX X5 M  Место
Марка
Количество проданных автомобилей (тысяч штук)
Разница с I кварталом 2017 года
1  Mercedes-Benz
27,4  -3%
2  BMW  24,9  -1,5%
3  Audi
20,7  -4%
4  Lexus
10,1  -7,5%
5  Volvo
7,1  -1,5%
6  Land Rover
6,5  0%
7  Infiniti
4,1  -2,5%
8  Porsche
2,2  -2%
9  Jeep
1,8  -12%
10  Cadillac
1  +1  Audi A4  В ТОП-10 марок по продажам подержанных автомобилей премиум-класса в I квартале 2018 года также вошли: Lexus (10,1 тысячи штук, -7,5%), Volvo (7,1 тысячи единиц, -1,5%), Land Rover (6,5 тысячи внедорожников, 0%), Infiniti (4,1 тысячи машин, -2,5%), Porsche (2,2 тысячи автомобилей, -2%), Jeep (1,8 тысячи единиц, -12%) и Cadillac (1 тысячи штук, +1%).
Lexus LX 570  Ранее портал «Карельские Вести» публиковал ТОП-10 моделей премиального сегмента российского рынка новых легковых автомобилей.
По материалам: www.kolesa.ru
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