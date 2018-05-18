В России снизились продажи премиум-автомобилей с пробегом

Подведены итоги продаж подержанных легковых автомобилей за I квартал текущего года в премиум-сегменте.

В период с января по март текущего года объем продаж подержанных автомобилей премиум-класса в нашей стране составил 108,4 тысячи единиц, что меньше прошлогоднего результата на 3%, когда было продано 111,5 тысячи штук, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Mercedes-Benz ML 63 AMG Самыми востребованными у россиян остаются модели Mercedes-Benz — 27,4 тысячи перепроданных «легковушек» немецкого бренда в указанный период — падение тоже составило 3%. На втором месте размещается BMW с 24,9 тысячи сделок и падением на 1,5%. Треть место за еще одной немецкой маркой — Audi (20,7 тысячи экземпляров, -4%).

BMX X5 M Место

Марка

Количество проданных автомобилей (тысяч штук)

Разница с I кварталом 2017 года

1 Mercedes-Benz

27,4 -3%

2 BMW 24,9 -1,5%

3 Audi

20,7 -4%

4 Lexus

10,1 -7,5%

5 Volvo

7,1 -1,5%

6 Land Rover

6,5 0%

7 Infiniti

4,1 -2,5%

8 Porsche

2,2 -2%

9 Jeep

1,8 -12%

10 Cadillac

1 +1 Audi A4 В ТОП-10 марок по продажам подержанных автомобилей премиум-класса в I квартале 2018 года также вошли: Lexus (10,1 тысячи штук, -7,5%), Volvo (7,1 тысячи единиц, -1,5%), Land Rover (6,5 тысячи внедорожников, 0%), Infiniti (4,1 тысячи машин, -2,5%), Porsche (2,2 тысячи автомобилей, -2%), Jeep (1,8 тысячи единиц, -12%) и Cadillac (1 тысячи штук, +1%).

Lexus LX 570 Ранее портал «Карельские Вести» публиковал ТОП-10 моделей премиального сегмента российского рынка новых легковых автомобилей.

По материалам: www.kolesa.ru