Под Ростовом лось кинулся под машину: травмы получил водитель

Лось кинулся под колёса машины сегодня ночью. В 23:50 на трассе М-8 под Ростовом автомобиль KIA врезался в животное.

— В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля получил рваную рану плеча и предплечья, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ярославской области. — Машина получила технические повреждения.

Водителей просят аккуратнее ездить по трассе. В Ярославской области увеличилось количество ДТП с лосями.

— Два ДТП с дикими животными были зарегистрированные на прошлой неделе, еще два — на позапрошлой, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.

Лоси выбегают не только на трассы, но и в город. В начале недели лосёнок бегал по проспекту Дзержинского.