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Под Ростовом лось кинулся под машину: травмы получил водитель
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Под Ростовом лось кинулся под машину: травмы получил водитель 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Лось кинулся под колёса машины сегодня ночью. В 23:50 на трассе М-8 под Ростовом автомобиль KIA врезался в животное.
— В результате ДТП 30-летний водитель автомобиля получил рваную рану плеча и предплечья, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ярославской области. — Машина получила технические повреждения.
Водителей просят аккуратнее ездить по трассе. В Ярославской области увеличилось количество ДТП с лосями.
— Два ДТП с дикими животными были зарегистрированные на прошлой неделе, еще два — на позапрошлой, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.
Лоси выбегают не только на трассы, но и в город. В начале недели лосёнок бегал по проспекту Дзержинского.
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