Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян

Суд отказался вернуть Маре Багдасарян водительские права

Суд отказал Маре Багдасарян в иске о возврате ей водительских прав. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru" из зала Дорогомиловского райсуда Москвы, где рассматривался иск девушки к одному из подразделений ГИБДД.

Ранее Багдасарян была пожизненно отстранена от управления транспортными средствами из-за наличия эпилепсии. Сама она при этом настаивает, что никакого заболевания у нее нет и уже после решения суда о запрете на вождение неоднократно была замечена за рулем. Добиваться возврата удостоверения она решила через суд.

Сама истица на заседание суда в пятницу не явилась.

Всеобщая "известность" пришла к Маре после скандальных гонок с полицией золотой молодежи в Москве в мае 2016 года. Тогда сын старшего вице-президента "ЛУКойла" Руслан Шамсуаров вместе с друзьями на Mersedes Gelandewagen, на заднем сидении которого сидела Мара Багдасарян, долго "гонялся" с сотрудниками ГИБДД в районе Ленинского проспекта. При этом сам Шамсуаров, сидевший на переднем пассажирском сиденье, вел трансляцию в Periscope, где неоднократно жестко оскорблял преследователей. Несмотря на то, что после задержания он оперативно удалил все материалы, пользователи сети успели их сохранить и обнародовать. После тех гонок девушка за неповиновение требованию сотрудника полиции получила 10 суток административного ареста.

Однако позже Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Выяснилось, что за девушкой числятся неоплаченные штрафы примерно на миллион рублей.

В декабре 2016 года за уклонение от уплаты административных штрафов и многочисленные нарушения ПДД она была приговорена к 24 суткам ареста, выплате 200 тыс. руб. штрафа, а также 595 часам обязательных работ, которые девушка отбывала в ГБУ "Жилищник" района Сокол.

Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян работала дворником и занималась уборкой территории предприятия, однако впоследствии ее защитники предоставили документы, согласно которым заниматься тяжелой работой девушке было нельзя. В итоге ей поручили сортировать документацию. После этого в рамках уголовного дела о подделке больничного листа девушку приговорили еще к году исправительных работ. Отрабатывать это наказание Багдасарян отправилась в Тверь, поскольку сменила место прописки. Местом отработки стала тверская городская библиотека им. А. И. Герцена.

Кроме того, в марте 2017 года, незадолго до лишения прав из-за эпилепсии, стритрейсерша получила год исправительных работ за подделку больничного листа, который она приобрела в метро. Ее адвокаты добились рассмотрения дела в особом порядке, что подразумевает полное признание вины подсудимой и мягкое наказание. Комментировать приговор защита Мары тогда отказалась.