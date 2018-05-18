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В ДТП под Бузулуком погибли муж и жена
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В ДТП под Бузулуком погибли муж и жена 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня, 18 мая, на трассе между селами Державино и Красная слободка в Бузулукском районе насмерть разбилась семейная пара.
В областном УМВД уточняют, что авария произошла около 11:00. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и «улетел» в кювет. Машина опрокинулась, водитель и пассажир погибли.
В салоне автомобиля находились 56-летний водитель и его жена. От полученных травм оба скончались на месте до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и принять процессуальное решение.
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