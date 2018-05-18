В ДТП под Бузулуком погибли муж и жена

Сегодня, 18 мая, на трассе между селами Державино и Красная слободка в Бузулукском районе насмерть разбилась семейная пара.

В областном УМВД уточняют, что авария произошла около 11:00. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и «улетел» в кювет. Машина опрокинулась, водитель и пассажир погибли.

В салоне автомобиля находились 56-летний водитель и его жена. От полученных травм оба скончались на месте до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и принять процессуальное решение.