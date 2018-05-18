Автомобили марки Volkswagen попали под отзыв

Компания « Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 28 автомобилей Volkswagen Caddy и Passat, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника, пишет источник. Указанный заусенец в зависимости от его величины может блокировать фиксацию подголовника. Из-за этого подголовник не полностью фиксируется в направляющей втулке. Это касается только левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. В случае аварии есть риск выскакивания подголовника из втулки. В этом случае он не сможет выполнить свою защитную функцию, сообщает пресс-служба Росстандарта. Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Caddy и Passat, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Volkswagen Caddy и Passat будет произведена замена левой (по направлению движения) направляющей втулки подголовника на обоих передних сиденьях. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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