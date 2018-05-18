Volkswagen в России отзывает 28 автомобилей Caddy и Passat 

Отзывными автомобилями стали модели Volkswagen Caddy и Passat, реализованные на российском рынке в этом году.
Причиной необходимости проведения сервисной кампании является образование заусенца из-за проблемы в производстве на запорной скобе направляющей втулки подголовника.
Этот заусенец может привести к тому, что подголовник будет фиксироваться в направляющей втулке не полностью.
Это касается только левой (по направлению движения) втулки обоих передних сидений. Владельцев автомобилей, попавши под отзыв проинформируют о необходимости посетить дилерский центр для бесплатного устранения неполадок.
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