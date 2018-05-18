ТОП-12 самых популярных кроссоверов в РФ 

Согласно статистических данных по итогам четырех месяцев текущего года, российский авторынок продолжил склоняться в сторону автомобилей сегмента SUV.
Непререкаемым лидером в обсуждаемом рейтинге назван Hyundai Creata. В указанном периоде россиянами приобретено 21700 автомобилей указанной автомарки (+36,2%).
Второй в списке лидеров — Renault Duster. Французский автомобиль стал выбором российских автолюбителей 13700 раз (+10,8%).
"Бронза" у отечественной автомодели — LADA XRay. Таких машин было продано 11100 экземпляров (+13,2%). Корейский Kia Sportage занял четвертое место с показателем продаж 10700 экземпляров (+40,4%).
Номер пять в рейтинге популярности россиян кроссовер Volkswagen Tiguan. Всего 10230 машин было реализовано за четыре месяца (+39,5%).
Lada 4×4 Urban заняла шестое место. Показатели автомодели — 10220 машин (+26%). Седьмое место у Renault Kaptur. Этот внедорожник приобрели 10100 россиян (+16,6%).
Также к ТОП-12 примкнули автомодели: Chevrolet Niva (9700 экз. /+1,6%), Toyota RAV4 (8930 экз. /-3,8%), Mitsubishi Outlander (7430 экз. /+48,5%), Nissan Terrano (6930 экз. /+107%), Nissan X-Trail (6770 экз. /-3,8%).