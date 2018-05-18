12 автомобильных брендов, которых больше нет

Москва, 18 мая — «Вести. Экономика». Автомобильная индустрия не стоит на месте. Клиенты требуют все новых и новых усовершенствований, поэтому каждый год на рынке появляются все новые модели, «напичканные» все новыми техническими инновациями. В связи с этим автомобильные компании отказываются от моделей, которые когда-то были популярны, чтобы заменить их новыми. Ниже мы расскажем о некоторых моделях автомобилей, которые когда-то были популярны, однако в настоящий момент больше не производятся.

AMC American Motors Corporation (AMC) — американская автомобилестроительная корпорация, существовавшая с 1954 по 1987 год. Компания была образована 14 января 1954 года в результате объединения двух небольших автопроизводителей Nash-Kelvinator Corporation и Hudson Motor Car Company. На тот момент это было крупнейшее слияние компаний в США. В конце 1960-х — начале 1970-х годов American Motors выпускает спортивные модели Javelin и AMX. Javelin, который производился в период с 1967 по 1974 год, стал одним из самых популярных брендов. AMC создала Javelin с тем, чтобы тот конкурировал с Ford Mustang

DMC DeLorean Motor Company (DMC) — автомобилестроительная компания, основана Джоном Делореаном в 1975 году. DMC известна благодаря своей единственной выпущенной модели — спортивному автомобилю DeLorean DMC-12 с кузовом из нержавеющей стали и дверями типа «крыло чайки». К 1982 году компания пришла в упадок, передана под внешнее управление и была объявлена банкротом. Автомобиль DeLorean DMC-12 получил всемирную известность благодаря фантастической кинотрилогии «Назад в будущее», в которой эксцентричный учёный-изобретатель Эмметт Л. Браун переоборудовал DMC-12 в машину времени.

EAGLE

Eagle — подразделение американского концерна Chrysler , существовавшее в период с 1988 по 1999. Было создано на основе компании AMC. Штаб-квартира компании находилась в городе Оберн-Хиллс, штат Мичиган, США. Подразделение Eagle, направленное на выпуск легковых автомобилей, получает своё название в честь выпускаемого ранее AMC Eagle. Планировалась эта компания на фоне успеха аналогичной компании Saturn, которая являлась подразделением концерна General Motors . Новые модели Eagle были разработаны совместно с японской компанией Mitsubishi , с которой Chrysler сотрудничала ещё с 1971 года, продавая Mitsubishi Galant под маркой Dodge , что помогло удержать продажи во время нефтяного эмбарго в США, когда вырос спрос на малолитражные автомобили. Самыми популярными автомобилями Eagle стали Vision и Talon. Eagle Talon — спортивное купе, которое было представлено в 1989 и выпускалось вплоть до 1999 года. Автомобиль практически идентичен с моделью Mitsubishi Eclipse Plymouth Laser.Eagle Vision — переднеприводной спортивный седан большого класса. В линейке автомобилей заменил Eagle Premier, на базе которого и был сделан. В Европе продавался как Chrysler Vision . Автомобиль дебютировал на автошоу в Детройте в 1992 году. В 1993, как один из седанов на платформе Chrysler LH, был признан автомобилем года по версии журнала «Automobile».

TATRA

После Второй мировой войны эта чешская компания была национализирована. Фирма производила грузовики и легковые автомобили класса «люкс» (до 1989 г.).Tatra произвела всего 90 000 автомобилей. Из-за низкого уровня продаж было принято решение прекратить выпуск автомобилей в 1999 году. Тем не менее, компания по-прежнему производит грузовики. Пока компания производила автомобили, самой известной моделью стал автомобиль MTX V8. Это был самый быстрый автомобиль чешского производства. Таких автомобилей было произведено всего 5.

MERCURY

Mercury — марка легковых и лёгких грузовых автомобилей, созданная в 1938 году в качестве самостоятельного подразделения Ford Motor Company для продажи автомобилей средней ценовой категории, располагающихся между относительно доступными моделями Ford и роскошными Lincoln. Производство автомобилей этой марки было прекращено в 2010 году (последний автомобиль выпущен в январе 2011 года). Было заявлено, что для компенсации под брендом Lincoln в ближайшие 4 года будет создано 7 новых, сравнительно бюджетных, моделей. Mercury, входивший в состав подразделения Lincoln-Mercury, не имел собственных отдельных дилерских представительств, продаваясь через совместную с маркой Lincoln сеть.

"Олдсмобил" — марка автомобилей, большую часть своего существования принадлежавшая корпорации General Motors. Основана Рэнсомом Эли Олдсом в 1897 году и просуществовала до 2004 года. За свою 107-летнюю историю компания произвела 35,2 миллиона автомобилей, из них около 14 миллионов на своём заводе в Лансинге. До момента упразднения являлась одной из старейших автомобильных марок.

PLYMOUTH

Plymouth— самостоятельное подразделение в составе Chrysler Corporation, существовавшее с 1928 по 2001 год. Занималось производством легковых автомобилей и минивэнов.

Самым успешным автомобилей стал Plymouth Duster, который производился в период с 1969 по 1976 год. Своим успехом это семейство было обязано своему многообразию — Valiant существовал в версиях от семейного седана с экономичным 6-цилиндровым двигателем до спортивного Duster 340 с 5,6-литровым V8 и кузовом фастбэк.

Pontiac — американская марка автомобилей, выпускавшихся в 1926—2009 гг., и их производитель, который основан в 1899 году как независимая компания по производству экипажей. С 1926 года являлась подразделением американской компании General Motors и была закрыта в 2010 г. из-за финансовых проблем GM. Штаб-квартира Pontiac находится в Детройте (штат Мичиган, США). В 2007 году объём производства составил 344 685 единиц, что на 13,2% меньше, чем годом ранее. Разразившийся в следующем году мировой экономический кризис ещё более сильно ударил по компании. И 24 апреля 2009 года GM официально анонсировало прекращение выпуска автомобилей Pontiac и ликвидацию торговой марки к 2010 году. 25 ноября 2009 года с конвейера завода в посёлке Орион, штат Мичиган, сошёл последний автомобиль с этим шильдиком — белый седан Pontiac G6

Saab Automobile AB— шведская автомобилестроительная компания, выпускавшая легковые автомобили под маркой SAAB. В начале XXI века компания несколько раз меняла владельцев, но её финансовое положение лишь ухудшалось, в итоге в декабре 2011 года она была признана банкротом. В 2012 году компания была спасена шведско-японско-китайской компанией National Electric Vehicle Sweden. Тем не менее, у компании нет лицензии на выпуск автомобилей под брендом Saab с 2014 года. В период с 1978 по 1993 год автомобиль Saab 900 был самым популярным автомобилей под этим брендом. Saab 900 производился как 2— и 4-дверный седан и 3— и 5-дверный хэтчбек, кроме того, с 1986 года как кабриолет. Существовали одно— и двухкарбюраторные версии, атмосферный и турбонаддувный двигатели. Благодаря выразительной, запоминающейся внешности и хорошим ходовым качествам, даже по современным меркам, SAAB 900 первого поколения имеет большое число поклонников.

Hummer — ребрендинговое название для гражданского автомобиля, созданного на базе военного автомобиля HMMWV. Марка зародилась в результате конверсии американского армейского вездехода HMMWV M998 (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle). Разработкой внедорожника занималась североамериканская компания AM General. Начало проекту HMMWV было положено в 1979 году. Всего на платформе нового внедорожника было разработано 15 базовых модификаций, из них 8 имеют вооружение различного типа и назначения. 24 февраля 2010 года GM заявила о начале процедуры ликвидации подразделения Hummer по причине срыва сделки со стороны китайских регулирующих государственных органов. 26 мая 2010 года С конвейера завода General Motors в американском Шривпорте (штат Луизиана) сошел последний внедорожник марки Hummer.

Russobalt

Фирма «Руссо-Балт», зародившись в 1874-м как вагонный завод в Риге, к 1909 году стала одним из первых автомобилестроителей в России. Одной из известных моделей стал автомобиль С24/55 «Руссо-Балта», который принимал участие в Ралли Монако. В гоночном автомобиле было мало общего с серийным: карданный привод вместо цепного, увеличенный до 4939 см3 объем двигателя (у обычного было 4501 см3), выросшая с 4,0 до 5,5 степень сжатия, новейшие французские карбюраторы и первые в истории автомобилестроения алюминиевые поршни. В результате, экипаж прибыл на финиш первым, пройдя 3257 км за 195 часов 23 минуты!