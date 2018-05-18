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В МВД РТ рассказали о задержании мужчины, разбившего лобовое стекло патрульной машины
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В МВД РТ рассказали о задержании мужчины, разбившего лобовое стекло патрульной машины 

Казанский репортер 38 минут назад
В районе 23:00 накануне экипаж ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани прибыл на место ДТП в Ново-Савиновском районе города. Владелица автомобиля «Шкода» рассказала, что водитель автомобиля, столкнувшего с ней, покинул место происшествия — «убежал в направлении жилых домов». Инспекторы нашли предполагаемого участника ДТП и доставили его к месту происшествия. 29-летний мужчина, сидя на переднем сиденье патрульного автомобиля, вел себя неадекватно.
«…издавал непонятные звуки, мотал головой из стороны в сторону и на замечания не реагировал», — говорится в сообщении МВД РТ.
Мужчину пристегнули ремнем безопасности, а его действия, сидя на заднем сидении, контролировал инспектор. В какой-то момент задержанный ногами ударил по лобовому стеклу и разбил его. Кроме того, от ударов повредилось оборудование, установленное в салоне транспортного средства.
На место происшествия вызвали медиков и сотрудников следственно-оперативной группы ОП «Ямашевский». Мужчину госпитализировали в Республиканский наркологический диспансер. Проверка по факту продолжается.
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