В МВД РТ рассказали о задержании мужчины, разбившего лобовое стекло патрульной машины

В районе 23:00 накануне экипаж ДПС полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани прибыл на место ДТП в Ново-Савиновском районе города. Владелица автомобиля « Шкода » рассказала, что водитель автомобиля, столкнувшего с ней, покинул место происшествия — «убежал в направлении жилых домов». Инспекторы нашли предполагаемого участника ДТП и доставили его к месту происшествия. 29-летний мужчина, сидя на переднем сиденье патрульного автомобиля, вел себя неадекватно.

«…издавал непонятные звуки, мотал головой из стороны в сторону и на замечания не реагировал», — говорится в сообщении МВД РТ.

Мужчину пристегнули ремнем безопасности, а его действия, сидя на заднем сидении, контролировал инспектор. В какой-то момент задержанный ногами ударил по лобовому стеклу и разбил его. Кроме того, от ударов повредилось оборудование, установленное в салоне транспортного средства.

На место происшествия вызвали медиков и сотрудников следственно-оперативной группы ОП «Ямашевский». Мужчину госпитализировали в Республиканский наркологический диспансер. Проверка по факту продолжается.