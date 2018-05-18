ГИБДД устроит в Воронеже массовые проверки автомобилистов 

Вести Воронеж: последние новости

В Воронеже запланировали строительство многоуровневой парковки в Северном микрорайоне

Автомобилисты устроили драку на проезжей части в центре Воронежа

В Воронежской области мастера городского предприятия оштрафовали за яму на дороге