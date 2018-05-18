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ГИБДД устроит в Воронеже массовые проверки автомобилистов
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ГИБДД устроит в Воронеже массовые проверки автомобилистов 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД устроят в Воронеже сплошные проверки в ночь на воскресенье, 20 мая. Инспекторы будут смотреть за соблюдением ПДД и особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. «Сплошные» проверки предполагают остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей на заранее выбранном участке дороги. В случае, если от водителя исходит запах алкоголя или его поведение кажется странным, сотрудники автоинспекции предлагают автомобилисту пройти проверку на трезвость и на употребление наркотических веществ. Специалисты ГИБДД попросили воронежцев, ставших свидетелями грубых нарушений ПДД, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, своевременно сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или в полицию по телефону 269 60 79. Звонки принимаются круглосуточно. Екатерина Трещикова
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