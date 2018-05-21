Почему автомобильные компании покидают Париж?

Автосалон в столице Франции теряет популярность и у посетителей, и у автомобильных брендов

Seat, Skoda и Вслед за Ford Nissan и Infiniti о своём отказе участвовать в ближайшем автосалоне в Париже, который откроет свои двери для журналистов 2 октября, а для широкой публики — 4 октября, заявил и Volkswagen . Речь идёт именно о «народной марке», в то время, как Audi Porsche , входящие в концерн VW, пока числятся в списке участников. Как сообщили изданию Automotive News спикеры VW, отказ от участия, во-первых не связан с падением посещаемости выставки, а во-вторых, не означает, что в 2020 году бренд не арендует стенд.

Действительно, если в 2012 и 2014 году выставку в Порт Версаль посетили 1,23 и 1,25 млн человек соответственно, то в 2016 году — только 1 072 697. При том, что меньше машин во Франции в последние годы покупать не стали — вместе с Италией страна по-прежнему делит третье место в Европе после Германии и Великобритании.

Между тем, нынешний год для Парижа — архиважный, хотя бы потому, что юбилейный, ведь впервые международную выставку автомобилей провели во французской столице в 1898 году, стало быть, в этом году мероприятию исполняется 120 лет. В 1898 году стенды были размещены в Саду Тюильри, и для того, чтобы быть допущенными к участию, все автомобили-экспонаты должны были предварительно проехать своим ходом от Парижа до Версаля и вернуться обратно — это около 40 км.

В этом году помимо традиционной секции ретро-автомобилей, которая каждый раз имеет оригинальную тематическую направленность, предусмотрена мото-выставка, отдельная экспозиция спорткаров и «павильон мобильности». Организаторы надеются вернуть интерес публики, да и сам Volkswagen планирует в дни проведения мероприятия некие «различные коммуникационные мероприятия» во французской столице.

Отметим, что падение популярности выставки в Париже со стороны посетителей — это и есть результат падения её популярности у производителей: дело в том, что в последние годы количество мировых и европейских новинок, которые можно увидеть на местных стендах резко сократилось. Кроме того, у Парижа есть сильный конкурент — автосалон во Франкфурте, который проходит по нечётным годам примерно в те же сроки. Эта выставка по количеству новинок сегодня сильно опережает Париж, не говоря уже о том, что первым автосалоном не только в Европе, но и в мире (опять же, исходя из количества премьер), по-прежнему остаётся Женева, где автошоу проводят ежегодно в начале марта.

Интересно, что сходная ситуация — и в Детройте, откуда потихоньку уходят и производители, и посетители, правда, там причины иные. С одной стороны, в связи с падением производства, в Мичигане фиксируется наибольший среди штатов уровень безработицы, с другой, многие высокотехнологичные премьеры, скажем, автономные и электрические концепты автопроизводители перенесли на выставку потребительской электроники (CES) в Лас-Вегас, которая проходит несколькими днями раньше.

По материалам: www.kolesa.ru