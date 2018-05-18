В двух дворах Отрадного нашли бесхозные автомобили

Три бесхозных машины обнаружили сотрудники управы района Отрадное, представители окружной административно-технической инспекции и полиции в двух дворах во время рейда по выявлению брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Об этом сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев.

— Автомобиль марки Ford зеленого цвета с номером Х857ЕВ777 был выявлен возле дома 14, корпус 2 по Юрловскому проезду. Еще одна машина марки Mercedes серого цвета без госзнака была найдена на Алтуфьевском шоссе, дом 4. Там же обнаружен белый Ford без номеров, — уточнил Зайцев.

Если хозяева машин не объявятся в ближайшее время, транспортные средства вывезут на площадку временного хранения, а затем направят на утилизацию. (вт)