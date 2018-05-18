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В двух дворах Отрадного нашли бесхозные автомобили
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В двух дворах Отрадного нашли бесхозные автомобили 

Управа района Отрадное 34 минуты назад
Фото: Управа района Отрадное
Три бесхозных машины обнаружили сотрудники управы района Отрадное, представители окружной административно-технической инспекции и полиции в двух дворах во время рейда по выявлению брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Об этом сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев.
— Автомобиль марки Ford зеленого цвета с номером Х857ЕВ777 был выявлен возле дома 14, корпус 2 по Юрловскому проезду. Еще одна машина марки Mercedes серого цвета без госзнака была найдена на Алтуфьевском шоссе, дом 4. Там же обнаружен белый Ford без номеров, — уточнил Зайцев.
Если хозяева машин не объявятся в ближайшее время, транспортные средства вывезут на площадку временного хранения, а затем направят на утилизацию. (вт)
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