Спорткар за $ 1 млн — невероятная находка в забытом гараже

Последние 60 лет он провел забытым в гараже. При этом автомобиль особенно редкий и ценный, поскольку относился к первым выпущенным моделям (это 43-й по счету экземпляр) и его двери относятся к типу «крыло чайки», то есть открываются наверх.

В дальнейшем этот Mercedes стал родстером и машин первой, ограниченной серии на сегодняшний день почти не осталось. Всего было выпущено 1400 автомобилей с кузовом купе и 1858 родстеров.

К счастью, автомобиль, хоть и заржавел и остался без фар, находится в целом состоянии: практически все его детали и агрегаты находятся на месте. Эксперты считают, что даже в нынешнем состоянии он стоит почти 1 млн долларов. Если же потратить около двух лет и еще полмиллиона долларов на качественную реставрацию, то машина и вовсе станет бесценной.