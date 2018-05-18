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Спорткар за $ 1 млн — невероятная находка в забытом гараже
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Спорткар за $ 1 млн — невероятная находка в забытом гараже 

Авторамблер 17 минут назад
Фото: Авторамблер
Последние 60 лет он провел забытым в гараже. При этом автомобиль особенно редкий и ценный, поскольку относился к первым выпущенным моделям (это 43-й по счету экземпляр) и его двери относятся к типу «крыло чайки», то есть открываются наверх.
В дальнейшем этот Mercedes стал родстером и машин первой, ограниченной серии на сегодняшний день почти не осталось. Всего было выпущено 1400 автомобилей с кузовом купе и 1858 родстеров.
К счастью, автомобиль, хоть и заржавел и остался без фар, находится в целом состоянии: практически все его детали и агрегаты находятся на месте. Эксперты считают, что даже в нынешнем состоянии он стоит почти 1 млн долларов. Если же потратить около двух лет и еще полмиллиона долларов на качественную реставрацию, то машина и вовсе станет бесценной.
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