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Серьезная авария с двумя жертвами произошла в Приморье
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Серьезная авария с двумя жертвами произошла в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пассажиры разбитой в аварии машины Lexus пострадали в Михайловском районе Приморского края на трассе Осиновка‐Рудная пристань. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на страницу «ДПС‐Контроль» в Instagram.
Водитель элитной иномарки Lexus ехал по трассе и вылетел с дороги. Машина опрокинулась. Ее владельца и пассажирку с травмами различной степени тяжести врачи скорой помощи забрали в больницу.
Сам Lexus буквально превратился в груду железа в результате аварии. Подписчики Instagram отмечают, что уцелела только решетка автомобиля.
Компетентные органы продолжат расследование причин ДТП. По предварительным данным, известный предприниматель из Арсеньева, который управлял автомобилем, не справился с управлением.
Пять человек погибли и один пострадал в результате серьезной аварии в Урус‐Мартановском районе Чечни. В аварии участвовало три автомобиля, два из которых загорелись в результате столкновения.
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