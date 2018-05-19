Серьезная авария с двумя жертвами произошла в Приморье

Пассажиры разбитой в аварии машины Lexus пострадали в Михайловском районе Приморского края на трассе Осиновка‐Рудная пристань. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на страницу «ДПС‐Контроль» в Instagram.

Водитель элитной иномарки Lexus ехал по трассе и вылетел с дороги. Машина опрокинулась. Ее владельца и пассажирку с травмами различной степени тяжести врачи скорой помощи забрали в больницу.

Сам Lexus буквально превратился в груду железа в результате аварии. Подписчики Instagram отмечают, что уцелела только решетка автомобиля.

Компетентные органы продолжат расследование причин ДТП. По предварительным данным, известный предприниматель из Арсеньева, который управлял автомобилем, не справился с управлением.

Пять человек погибли и один пострадал в результате серьезной аварии в Урус‐Мартановском районе Чечни. В аварии участвовало три автомобиля, два из которых загорелись в результате столкновения.