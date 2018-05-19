Водитель Hyundai на огромной скорости влетел в столб в Москве. Кадры с места

Водитель автомобиля марки Hyundai Solaris на огромной скорости въехал в столб на одной из улиц Москвы. Об этом сообщил корреспондент «360». Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Мира, 163. В результате аварии машина оказалась искорежена. Спасателям пришлось извлекать водителя с помощью спецтехники. По предварительной версии, за рулем транспортного средства находился уроженец Азербайджана, который работал таксистом. В настоящее время водитель был госпитализирован. Сотрудники ДПС выясняются все обстоятельства ДТП. Ранее серьезная авария с двумя жертвами произошла в Приморье. Пассажиры разбитой в аварии машины Lexus пострадали в Михайловском районе на трассе Осиновка‐Рудная пристань.