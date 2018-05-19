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Водитель Hyundai на огромной скорости влетел в столб в Москве. Кадры с места
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Водитель Hyundai на огромной скорости влетел в столб в Москве. Кадры с места 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Водитель автомобиля марки Hyundai Solaris на огромной скорости въехал в столб на одной из улиц Москвы. Об этом сообщил корреспондент «360».
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Мира, 163.
В результате аварии машина оказалась искорежена. Спасателям пришлось извлекать водителя с помощью спецтехники.
По предварительной версии, за рулем транспортного средства находился уроженец Азербайджана, который работал таксистом.
В настоящее время водитель был госпитализирован. Сотрудники ДПС выясняются все обстоятельства ДТП.
Ранее серьезная авария с двумя жертвами произошла в Приморье. Пассажиры разбитой в аварии машины Lexus пострадали в Михайловском районе на трассе Осиновка‐Рудная пристань.
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