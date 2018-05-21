Иномарка насмерть сбила женщину ночью в Челябинске 

Женщина-пешеход погибла под колёсами автомобиля ночью 21 мая в Челябинске, сообщают в отделении пропаганды БДД ГИБДД города.
Аварию у дома № 3 на улице Берёзовой зафиксировали около 00:45. По данным сотрудников Госавтоинспекции, 55-летняя челябинка пересекала проезжую часть в неустановленном месте, когда её сбил автомобиль Renault Logan под управлением 42-летнего водителя. От полученных при этом травм женщина скончалась на месте.
Напомним, в воскресенье, 20 мая, в Челябинске произошло другое смертельное ДТП: автомобиль BMW Х6 на красный свет выехал через двойную сплошную линию на встречную полосу и на полной скорости протаранил Skoda Oktavia и Lada Vesta, а затем и «Волгу», погиб водитель Lada.