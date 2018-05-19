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Островная провинция Хайнань ограничивает число новых легковых автомобилей
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Островная провинция Хайнань ограничивает число новых легковых автомобилей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Хайкоу, 19 мая /Синьхуа/ — Китайская островная провинция Хайнань будет контролировать количество новых легковых автомобилей на своей территории, установив квоту на их регистрацию.
Начиная с 1 августа текущего года, номерные знаки для новых автомобилей, кроме автотранспорта на новых источниках энергии /NEV/, будут разыгрываться в лотерею или выставляться на торги, сообщили в местном правительстве.
Конкретной информации о квоте пока не поступало. Регистрация новых авто приостановлена с 16 мая по 31 июля с.г.
С целью стимулирования экологически чистого развития Хайнань намерена реализовать план, по которому к 2030 году все транспортные средства на острове будут работать на новых источниках энергии.
В провинции Хайнань проживает более 9 млн человек и насчитывается около 1,18 млн автомобилей. В этом году здесь планируется ввести в эксплуатацию 5600 автомобилей на новых источниках энергии и построить более 10 тыс. зарядных станций. -0-
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