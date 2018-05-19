Ночное ДТП в Симферополе: дорогу не поделили джип и легковушка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2109 и джипа Nissan Pathfinder произошла минувшей ночью в Симферополе. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

ДТП случилось на улице Севастопольской в районе завода им. 1 Мая. Прямо на регулируемом перекрестке ВАЗ врезался в Nissan. По данным очевидцев, скорость отечественной машины была высокой, вследствие чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение с внедорожником.

Свидетели аварии также сообщают, что, несмотря на сильные повреждения авто, обошлось без серьезных травм.

Однако официальной информации о происшествии и пострадавших пока нет.