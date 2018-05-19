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Ночное ДТП в Симферополе: дорогу не поделили джип и легковушка
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Ночное ДТП в Симферополе: дорогу не поделили джип и легковушка 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием легкового автомобиля ВАЗ-2109 и джипа Nissan Pathfinder произошла минувшей ночью в Симферополе. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
ДТП случилось на улице Севастопольской в районе завода им. 1 Мая. Прямо на регулируемом перекрестке ВАЗ врезался в Nissan. По данным очевидцев, скорость отечественной машины была высокой, вследствие чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение с внедорожником.
Свидетели аварии также сообщают, что, несмотря на сильные повреждения авто, обошлось без серьезных травм.
Однако официальной информации о происшествии и пострадавших пока нет.
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