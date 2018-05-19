Ещё
На севере Италии перевернулся автобус
Далее:
Читайте также:
Ещё

На севере Италии перевернулся автобус, 26 человек ранены 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Fotolia / spotmatikphoto
Авария с автобусом произошла в субботу утром на автостраде А4 в провинции Порденоне на севере Италии, 26 человек ранены, сообщил новостной телеканал Tgcom24.
Согласно информации с места ДТП, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Турин-Триест, на скорости вылетел за пределы автодороги близ города Сан-Джорджо-ди-Ногаро и перевернулся. В результате инцидента, причины которого пока не ясны, 26 человек получили ранения, причем один из раненых находится в очень тяжелом состоянии.
На место происшествия спешно прибыли многочисленные машины скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники полиции. Пострадавшие люди уже доставлены в местные больницы. Участок автострады, где произошла авария, временно закрыт для движения автотранспорта.
РИА Новости: последние новости
Суд отклонил иск Мары Багдасарян к отделу ГИБДД В Индии около 20 человек погибли в результате ДТП с грузовиком В Чечне в результате ДТП погибли пять человек
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ГИБДД шоу устраивает»40
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту170
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение