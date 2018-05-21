Водителя BMW, наехавшего на велосипедиста на Халтурина, оштрафуют за езду по тротуару

Полиция Екатеринбурга установила личность водителя BMW X5, который на Халтурина объезжал пробку по тротуару и наехал на велосипедиста. Он вызван в ГИБДД для дачи объяснений.

Инцидент произошел в субботу. 19-летний парень на велосипеде перегородил автомобилисту проезд по тротуару. В итоге машина проехала прямо по колесу велосипеда и помяла его. А самого велосипедиста сидящий в машине мужчина ударил по плечу битой. После этого водитель BMW умчался.

— Водитель вызван в ГИБДД для дачи объяснений по факту нарушения ПДД, — уточнили Е1.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — За движение по тротуару водитель автомашины в соответствии с действующим законодательством будет привлечен к административной ответственности. Ему выпишут штраф в 2000 рублей.

Также проверку проводят и в УМВД Екатеринбурга.

— Отдел полиции выяснит, умышленно ли был совершен наезд на велосипедиста, — пояснили в ГИБДД Екатеринбурга. — Если нет, то это будет ДТП (водителю грозит лишение прав). А если выяснится, что у водителя был умысел, то это не ДТП и в этом уже должна разбираться полиция.

Также полиция выяснит, кто избил битой велосипедиста. У парня после случившегося врачи травмпункта диагностировали ушиб левой ноги.

Ранее мы публиковали советы, как вести себя велосипедисту при встрече с пешеходом и водителем авто.