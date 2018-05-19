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Суворовцы Санкт-Петербурга победили во всероссийском конкурсе, предложив новый дорожный знак
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Суворовцы Санкт-Петербурга победили во всероссийском конкурсе, предложив новый дорожный знак 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На нем начертано: «Внимание! Движение беспилотных автомобилей». Знак представляет собой треугольник в красной рамке, где на белом фоне изображен автомобиль с роботом внутри.
Воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища одержали победу во всероссийском конкурсе, предложив новый дорожный знак «Внимание! Движение беспилотных автомобилей».
Знак представляет собой треугольник в красной рамке, где на белом фоне изображен автомобиль с роботом внутри. Новый знак является предупреждающим и сообщает, что на пути следования находится участок дороги с движением беспилотных автомобилей.
Приз победителям вручил начальник 11-й военной автомобильной инспекции полковник Вячеслав Нестеров, пожелавший суворовцам стать в будущем обладателями беспилотных автомобилей.
В конкурсе «Главная и безопасная дорога детства», проводимом Главным управлением военной полиции Минобороны РФ, приняли участие суворовцы, нахимовцы и кадеты из 29 средних общеобразовательных учреждений, расположенных по всей стране.
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