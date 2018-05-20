Опубликован топ-10 машин, которые скоро покинут авторынок

Среди претендентов на выбывание лидером оказался автомобиль Audi R8.

Автоэксперты опубликовали рейтинг машин, которые в скором времени из-за низкого спроса могут покинуть рынок.