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Опубликован топ-10 машин, которые скоро покинут авторынок
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Опубликован топ-10 машин, которые скоро покинут авторынок 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди претендентов на выбывание лидером оказался автомобиль Audi R8.
Автоэксперты опубликовали рейтинг машин, которые в скором времени из-за низкого спроса могут покинуть рынок.
Среди претендентов на выбывание лидером оказался автомобиль Audi R8. На втором месте рейтинга оказалась машина Audi TT Roadster. На третьей строчке рейтинга — Audi A5 Cabriolet. Низкий спрос отмечается и у автомобиля Buick LaCrosse. Об этом сообщает портал Car.ru.
Специалисты отметили падение интереса к BMW 3-Series Gran Turismo. Также они не исключают, что Chevrolet Impala и Sonic тоже могут в скором времени снять с продаж. Такая же участь возможно постигнет и Chevrolet Spark, Chevrolet Volt, Mercedes-Benz SLC и Volkswagen Beetle.
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