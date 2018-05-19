В Красноярске водитель 20-го маршрута 60 раз за 8 лет нарушал ПДД

Водитель маршрута №20 выехал на встречную полосу, а затем на красный сигнал светофора, и попал на видео, которое было размещено в социальных сетях. Это стало поводом правоохранителей привлечь его к административной ответственности за нарушение ПДД.

Как выяснили дорожные полицейские, это далеко не первое нарушение 44-летнего водителя. За последнее 8 лет мужчина 60 раз привлекался к штрафам за различные нарушения правил дорожного движения.

За выезд на встречку ему придётся заплатить 500 рублей, а за повторный проезд на «красный» — 5 тыс. рублей или лишение прав на полгода.