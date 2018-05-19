Ещё
В Красноярске водитель 20-го маршрута 60 раз за 8 лет нарушал ПДД
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярске водитель 20-го маршрута 60 раз за 8 лет нарушал ПДД 

АиФ Красноярск 7 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Водитель маршрута №20 выехал на встречную полосу, а затем на красный сигнал светофора, и попал на видео, которое было размещено в социальных сетях. Это стало поводом правоохранителей привлечь его к административной ответственности за нарушение ПДД.
Как выяснили дорожные полицейские, это далеко не первое нарушение 44-летнего водителя. За последнее 8 лет мужчина 60 раз привлекался к штрафам за различные нарушения правил дорожного движения.
За выезд на встречку ему придётся заплатить 500 рублей, а за повторный проезд на «красный» — 5 тыс. рублей или лишение прав на полгода.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае на трассе в ДТП погибли двое Масштабная проверка на трезвость пройдет в Красноярске в эти выходные Опубликована подробная схема движения транспорта в Красноярске на лето
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ГИБДД шоу устраивает»34
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту170
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту625
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение