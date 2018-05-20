Житель Омска сделал из старого «Москвича» гоночное авто

Машину с двигателем от военного грузовика автомеханик собрал во дворе своего дома.

Автомеханик из Омска Геннадий Серебрянский собрал гоночный автомобиль «Иной» из старого «Москвича-400». Стоимость машины составляет один миллион рублей.

«Иной» будет принимать участие в дрэг-рейсинге, гонке на 402 метра, создатель авто рассчитывает получить высокий результат на этих соревнованиях.

Геннадий убрал из машины задние двери, и сделал передние более широкими. Кроме того, машина приобрела поворотники, габаритные фонари и печку. Дворники раньше работали от двигателя, конструкторпереключил их на аккумулятор.

Под капотом машины установлен двигатель V8 объемом 4,3 литра от военного грузовика «ГАЗ-66». На месте багажника теперь расположен бензобак и радиатор.