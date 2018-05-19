Названы самые популярные марки по продажам автомобилей с «механикой»

Подведены итоги продаж машин с механическими коробками передач в первом квартале текущего года.

В период с января по марта в России было продано 165,5 тысячи новых легковых автомобилей, укомплектованных механической коробкой передач, что составляет 45% от общего объема российского рынка, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью в нашей стране пользуются автомобили с «механикой» отечественной марки Lada — за первые три месяца 2018 года владельцами таких автомобилей стали 71 тысяча россиян. На втором месте с существенной разницей расположился Renault — 24,2 тысячи штук. В тройку также вошел корейский бренд Kia — 12,4 тысячи единиц.

Место

Марка

Количество проданных машин (тысяч штук)

1 Lada

71 2 Renault

24,2 3 Kia 12,4 4 Hyundai

3,8 В ТОП-10 марок по продажам новых «легковушек» с механическими коробками передач вошли также: Hyundai (9,8 тысячи штук), Skoda (7,1 тысячи экземпляров), Volkswagen (6,8 тысячи единиц), Chevrolet (6,6 тысячи машин), Nissan (6,2 тысячи автомобилей), Datsun (4,5 тысячи штук) и УАЗ (3,8 тысячи внедорожников).

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал рейтинг автомобильных марок по продажам машин с автоматической коробкой передач, доля которых составляет 55% от общего объема российского рынка.

По материалам: www.kolesa.ru