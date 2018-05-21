Рынок автомобилей с пробегом в апреле: пятипроцентный спад продаж

Рынок автомобилей с пробегом в апреле: пятипроцентный спад продаж За прошлый месяц российские покупатели приобрели 439 642 легковых автомобиля с пробегом, сообщают в «Автостат Инфо». По данным аналитиков компании, в годовом сравнении рынок б/у машин сократился на 5%. За январь-апрель этого года рынок просел на 2,5%, объем реализации подержанных автомобилей снизился до 1 560 877 ед.

Наибольший спад показателей продаж на рынке машин с пробегом отмечался в сегменте российских марок. В апреле было продано 134 184 отечественных авто с пробегом, что оказалось ниже на 11,1% прошлогоднего показателя. За четыре месяца объем продаж в этом сегменте сократился на 7% до 478 212 ед. Рынок иномарок сократился при этом на 2% в апреле (продано 305 458 авто) и на 0,3% (до 1 082 665 ед.) за январь-апрель.