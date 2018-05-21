Рынок автомобилей с пробегом в апреле: пятипроцентный спад продаж За прошлый месяц российские покупатели приобрели 439 642 легковых автомобиля с пробегом, сообщают в «Автостат Инфо». По данным аналитиков компании, в годовом сравнении рынок б/у машин сократился на 5%. За январь-апрель этого года рынок просел на 2,5%, объем реализации подержанных автомобилей снизился до 1 560 877 ед.
Наибольший спад показателей продаж на рынке машин с пробегом отмечался в сегменте российских марок. В апреле было продано 134 184 отечественных авто с пробегом, что оказалось ниже на 11,1% прошлогоднего показателя. За четыре месяца объем продаж в этом сегменте сократился на 7% до 478 212 ед. Рынок иномарок сократился при этом на 2% в апреле (продано 305 458 авто) и на 0,3% (до 1 082 665 ед.) за январь-апрель.
Марка LADA по-прежнему остается в ТОПе рынка автомобилей с пробегом. В апреле было продано 115 215 подержанных LADA (-11% к прошлому году), а за январь-апрель — 412 745 ед. (-6,5%). Второе место занимает Toyota: 49 549 ед. авто в прошлом месяце (-1,4%) и 174 713 ед. с начала года (-3,9%). В тройку лидеров рынка автомобилей с пробегом попал также и Nissan с результатом 24 296 реализованных авто в апреле (-1,4%) и 85 795 шт. (-0,4%) — за четыре месяца. Апрельский ТОП-5 вторичного авторынка по версии «Автостат Инфо» составили также KIA (19 078 авто, +13%) и Chevrolet (17 702 авто, -0,8%). Эти же марки вошли и в «пятерку» по продажам за январь-апрель 2018 года. С начала года и по апрель включительно россияне приобрели 65 461 автомобиль KIA с пробегом (+14%) и купили 62 168 б/у «Шевроле» (+1%).