Самые популярные легковушки на региональных рынках

Аналитики «Автостат Инфо» составили ТОП-10 региональных рынков, лидирующих по сбыту легковых автомобилей в первом квартале этого года. Эту «десятку» возглавляют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Москва остается крупнейшим авторынком страны, где за первые три месяца было продано 45 688 машин, что на 9% больше, чем годом ранее (41 956 шт.). Здесь чаще всего покупают KIA Rio (2075 авто за первый квартал, -13,8%), Hyundai Solaris (1933 авто, -15%) и Hyundai Creta (1718 авто, +7,2%). В Подмосковье покупатели приоберили за тот же период 27 992 легковушки, что на 15,6% превышает прошлогодний показатель (24 210 авто). ТОП-3 моделей на авторынке Московской области составили KIA Rio (2674 авто, +29%), Hyundai Creta (1407 шт., +14,5%) и Hyundai Solaris (1084 шт., -24,3%). Продажи новых легковушек на рынке Санкт-Петербурга выросли в первом квартале 2018 года на 11% относительно прошлого года, то есть с 18 402 до 20 418 ед. Хитом продаж здесь стали Hyundai Creta (1025 ед., +33%), а также Hyundai Solaris (925 авто, -21%) и Volkswagen Polo (963 ед., +6,3%). Татарстан занял 4-е место в этом рейтинге. На местном рынке за первый квартал нынешнего года было продано 14 696 новых машин, а годом ранее — 13 523 авто (прирост на 8,7%). Самыми популярными моделями авторынка Татарстана стали: KIA Rio (1179 авто, -21%), LADA Vesta (1085 шт., +29,5%) и LADA 2190 Granta (1050 ед., +58,4%).

Краснодарский край замыкает ТОП-5 крупнейших региональных авторынков с результатом 12 029 проданных авто в первом квартале 2018 года (-19% к прошлогоднему результату — 10 085 ед.). По продажам за отчетный период здесь лидирует KIA Rio (1038 ед., +8%), второе и третье занимают Hyundai Creta (655 ед., +25%) и LADA Vesta (652 авто, +44%).

ТОП-10 региональных рынков с самыми высокими продажами легковых автомобилей в первом квартале 2018 года по версии «Автостат Инфо» составили также:

Башкортостан — 11 852 проданных авто (+22,3%),

Самарская область — 10 295 ед. (+17%),

Свердловская область — 10 118 шт. (+34%),

Челябинская область — 8810 авто (+28,6%),

Ростовская область — 8557 шт. (+11,3%).

Ранее «Австостат Инфо» представил рейтинг региональных рынков, лидирующих по перепродажам легковых автомобилей в первый квартал 2018 года.