Из-за пьяного водителя в крупной аварии в Муроме пострадали люди

Фото из группы «Подслушано в Муроме» соцсети «Вконтакте»

Сегодня утром в Муроме произошла крупная авария. На перекрестке улиц Куликова и Лакина предположительно пьяный водитель, управлявший легковым автомобилем «Hunday Tucson» на большой скорости не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль пересек сплошную, сбил ограждения и дорожные знаки.

Фото из группы «Владимирские автомобилисты» соцсети «Вконтакте»