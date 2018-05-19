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Из-за пьяного водителя в крупной аварии в Муроме пострадали люди
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Из-за пьяного водителя в крупной аварии в Муроме пострадали люди 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано в Муроме» соцсети «Вконтакте»
Сегодня утром в Муроме произошла крупная авария. На перекрестке улиц Куликова и Лакина предположительно пьяный водитель, управлявший легковым автомобилем «Hunday Tucson» на большой скорости не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль пересек сплошную, сбил ограждения и дорожные знаки.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Фото из группы «Владимирские автомобилисты» соцсети «Вконтакте»
На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД. Пострадавшие доставлены в больницу.
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