Автопродажи в РФ могут вырасти в 2018-м на 7% год к году

Замминистра при этом сообщил, что производство автомобилей в текущем году останется примерно на уровне прошлого. Напомним, в 2017 году с конвейеров сошли 1,551,595 машин.

Стоит отметить, что на данный момент оценки роста российского авторынка продолжают различаться. Например, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) соглашаются с тем, что будет отмечен рост рынка, но предполагают, что легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в нашей стране будет реализовано примерно на 10% больше прошлогодних показателей — в районе 1,75 миллиона штук. Отдельные эксперты и представители автомобильного рынка называют разные цифры — от 5 до 12% роста.

Что касается показателей за первые четыре месяца 2018 года, то, по оценке агентства «Автостат-Инфо», за период с января по апрель рынок легковых автомобилей увеличился на 18% (467,879 реализованных единиц авто).