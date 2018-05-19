Какие отечественные марки преобладают в автопарке РФ

Какие отечественные марки преобладают в автопарке РФ Исследование «Автостат Инфо» показало, что по состоянию на начало текущего года в автопарке РФ насчитывается 19,259 млн легковушек российского производства. Их доля достигает 44,6%. Емкость всего автопарка страны составляет при этом 43,203 млн авто.

Среди российских марок наибольшую представленность в автопарке имеет LADA . В России зарегистрировано 14 528 609 таких машин. Легковых автомобилей марки «ГАЗ» в стране насчитывается в количестве 1 182 906 ед. Еще 1 042 530 ед. в автопарке РФ — это легковушки производства «АЗЛК», а еще 823 311 ед. — автомобили « ЗАЗ ». На автомобили « УАЗ » приходится 647 122 ед. Еще 360 419 шт. —легковушки производства «ТагАЗа», а еще 201 642 ед. — это машины марки «ИЖ».

В рейтинге моделей с наибольшим присутствием в российском парке легковых автомобилей лидируют машины марки LADA. Первое место у LADA-2107. Парк этой модели составляет 1 747 037 ед. На втором месте LADA-2106 с результатом 1 741 168 ед., на третьем — LADA 2109 (1 556 574 авто). Далее следуют LADA-2121 (1 006 358 шт.) и LADA-2101 (836 901 авто).