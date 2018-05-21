Рынок новых грузовых автомобилей в РФ вырос в апреле на 20,2% — до 7,1 тыс. машин

Объем рынка новых грузовых автомобилей в России увеличился в апреле 2018 г. по сравнению с тем же месяцем в 2017 г. на 20,2% и составил 7,1 тыс. машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат» в апреле 2018 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 7,1 тыс. единиц, что на 20,2% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером рынка грузовиков все так же является российский производитель «КамАЗ» , на долю которого в апреле 2018 г. пришлось 32% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2,3 тыс. штук, что на 3,6% выше результата апреля 2017 г. На втором месте в рейтинге апреля 2018 г. располагается отечественный GAZ, показатель которого вырос на 27,5% (до 783 машин). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo (547 автомобилей; рост составил 44,7%). В пятерку лидеров также попали Scania (419 единиц; рост составил 43,5%) и Mercedes-Benz (394 единиц; рост составил 14,9%).

Уточняется, что по итогам января-апреля 2018 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 25 тыс. штук, что на 29,5% больше, чем за тот же период 2017 г.