С начала года рост легкового рынка РФ составил 18 процентов

С начала года рост легкового рынка РФ составил 18 процентов «Автостат Инфо» обнародовал данные нового исследования рынка легковых автомобилей в России. За январь-апрель 2018 года в стране было продано 467 879 новых «легковушек», что на 18% превышает результаты продаж за аналогичный период 2017 года. Объем рынка в апреле этого года увеличился в годовом сравнении на 21,8%, а в абсолютном выражении продажи достигли отметки 146 632 ед. (годом ранее — 120 409 ед.).

Объем сегмента иномарок в апреле вырос на 19,7% до 112 998 ед., а за январь-апрель увеличился на 16,8% до 364 642 авто. Сегмент российских брендов в прошлом месяце показал рост на 29,2% и составил 33 634 ед. авто. По результатам первых четырех месяцев рынок отечественных авто увеличился на 21,7%, было продано 10 237 машин.

Преимущественная часть марок из ТОП-30 сохранили позитивный темп продаж и в апреле, и по результатам четырех первых месяцев. Согласно данным исследования «Автостат Инфо», в апреле 2018 года лидерство на рынке легковых автомобилей удерживала LADA . В отчетный месяц в стране было продано 32 183 автомобиля этого бренда, на 30,7% больше, чем годом ранее. Второе место заняла KIA с результатом 19 970 проданных авто, что на 25,3% превышает прошлогодний показатель. В тройку лидеров легкового рынка России в апреле входит Hyundai , который увеличил свои продажи на 12,2% и реализовал 16 365 автомобилей. В апрельский ТОП-5 рынка легковых автомобилей попали также Renault (13 305 ед., +9,6%) и Volkswagen (8866 ед., +26,7%).

За январь-апрель 2018 года расстановка сил среди брендов-лидеров легкового рынка РФ остается схожей. Лидирует LADA с результатом 98 502 ед. (+24%), второй стала KIA (62 287 шт., +20%), а третье место занял Hyundai (51 536 шт., +12,6%). За четыре месяца этого года объем продаж легковых автомобилей Renault вырос на 9,3% и составил 40 713 ед., а Volkswagen продал 27 773 авто, на 22% больше, чем годом ранее.