В Екатеринбурге парни на BMW избили велосипедиста и помяли ему колесо

Минувшим днем, 18 мая, в Екатеринбурге на улице Халтурина произошел дорожный конфликт с участием велосипедиста и водителя BMW X5 (госномер А 918 МЕ 196).

Молодой человек на велосипеде не пропустил водителя иномарки, выехавшего на тротуар, чтобы объехать пробку. Пострадавший перегородил своим велосипедом дорогу БМВ, однако водителя это не остановило: он смял велосипед, проехавшись по колесу, а рядом сидящий пассажир из окна машины ударил молодого человека по плечу битой. В результате инцидента велосипедист ушиб ногу.

Пострадавший обратился в ГИБДД . Сотрудники полиции пообещали прокомментировать случившееся 21 мая, в понедельник.

Фото: Е1.