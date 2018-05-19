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В Екатеринбурге парни на BMW избили велосипедиста и помяли ему колесо
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В Екатеринбурге парни на BMW избили велосипедиста и помяли ему колесо 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Минувшим днем, 18 мая, в Екатеринбурге на улице Халтурина произошел дорожный конфликт с участием велосипедиста и водителя BMW X5 (госномер А 918 МЕ 196).
Молодой человек на велосипеде не пропустил водителя иномарки, выехавшего на тротуар, чтобы объехать пробку. Пострадавший перегородил своим велосипедом дорогу БМВ, однако водителя это не остановило: он смял велосипед, проехавшись по колесу, а рядом сидящий пассажир из окна машины ударил молодого человека по плечу битой. В результате инцидента велосипедист ушиб ногу.
Пострадавший обратился в ГИБДД. Сотрудники полиции пообещали прокомментировать случившееся 21 мая, в понедельник.
Фото: Е1.
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