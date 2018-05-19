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Mercedes-Benz представили обновленный «Гелендваген»
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Mercedes-Benz представили обновленный «Гелендваген» 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Характерный угловатый силуэт с вынесенным на багажник колесом внедорожника G 63 получил новое наполнение, соответствующее духу времени. Культовая модель немецкого концерна все так же не знает равных на бездорожье, но более динамична в городе. Кузов стал гораздо легче, что сделало автомобиль более маневренным. Теперь водителю потребуется прикладывать меньше усилий к управлению на низкой скорости. На высокой же можно выбрать режим, позволяющий сохранять максимальный контроль над автомобилем — и все это одним касанием пальца. Создатели G 63 поработали также над безопасностью машины, добавив новые функции освещения. Перемены коснулись и дизайна: облик «Гелендвагена» все так же узнаваем, а вот интерьер стал более современным.
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