Mercedes-Benz представили обновленный «Гелендваген»

Характерный угловатый силуэт с вынесенным на багажник колесом внедорожника G 63 получил новое наполнение, соответствующее духу времени. Культовая модель немецкого концерна все так же не знает равных на бездорожье, но более динамична в городе. Кузов стал гораздо легче, что сделало автомобиль более маневренным. Теперь водителю потребуется прикладывать меньше усилий к управлению на низкой скорости. На высокой же можно выбрать режим, позволяющий сохранять максимальный контроль над автомобилем — и все это одним касанием пальца. Создатели G 63 поработали также над безопасностью машины, добавив новые функции освещения. Перемены коснулись и дизайна: облик «Гелендвагена» все так же узнаваем, а вот интерьер стал более современным.