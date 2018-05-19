На водителя самосвала завели уголовное дело из-за ДТП, в котором сгорело три человека

ДТП произошло 18 мая 2018 года в 22.00 на 10-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров». По версии следствия, 29-летний водитель грузового автомобиля «МАН» не учел безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля « Пежо » и допустил с ним столкновение. От удара произошло возгорание легковой машины, в результате чего ее водитель и двое пассажиров погибли, сообщает пресс-служба полиции.

На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД МЧС . Полицейские оказывали помощь участникам дорожного движения. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гурьевскому району провела все необходимые действия по документированию обстоятельств происшествия.

Следователи полиции возбудили в отношении водителя грузовика уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». В настоящее время он задержан, решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.

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