Ещё
На водителя самосвала завели уголовное дело из-за ДТП, в котором сгорело три человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

На водителя самосвала завели уголовное дело из-за ДТП, в котором сгорело три человека 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
ДТП произошло 18 мая 2018 года в 22.00 на 10-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров». По версии следствия, 29-летний водитель грузового автомобиля «МАН» не учел безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Пежо» и допустил с ним столкновение. От удара произошло возгорание легковой машины, в результате чего ее водитель и двое пассажиров погибли, сообщает пресс-служба полиции.
На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и МЧС. Полицейские оказывали помощь участникам дорожного движения. Следственно-оперативная группа ОМВД России по Гурьевскому району провела все необходимые действия по документированию обстоятельств происшествия.
Следователи полиции возбудили в отношении водителя грузовика уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». В настоящее время он задержан, решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.
Под Калининградом заживо сгорело три человека
Вести Калининград: последние новости
В Калининграде у пяти автобусов из семидесяти обнаружили неисправности ДТП на автотрассе «Полесск-Большаково». Есть погибшие ДТП на въезде в Гурьевск собрало километровую пробку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту170
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто39
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен180
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту181
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Видео
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
00:50
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
Автоновости
00:33
Крымский мост «открыл» кот
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение