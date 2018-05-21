Названы самые популярные бренды с механическими трансмиссиями

Приверженность россиян к автомобилям с механическими трансмиссиями постепенно сходит на нет. По данным аналитического агентства «Автостат», доля машин с «механикой» в I квартале 2018 года составила 45%. В количественном выражении это 165,5 тыс. новых легковых автомобилей.

Ожидаемо первое место в списке самых популярных брендов с МКП занимает отечественная Lada — 71 тыс. единиц за отчетный период. Второе место с большим отставанием занимает Renault — 24,2 тыс. машин. Замыкает тройку самых продаваемых Kia с показателем 12,4 тыс. автомобилей.

Кроме них, среди самых популярных брендов с механическими коробками передач также оказались Hyundai с 9,8 тыс. реализованных машин и Skoda , продавшая 7,1 тыс. автомобилей с МКП за отчетный период.