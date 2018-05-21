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Названы самые популярные бренды с механическими трансмиссиями
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Названы самые популярные бренды с механическими трансмиссиями 

Quto.ru 21 минуту назад
Фото: Quto.ru
Приверженность россиян к автомобилям с механическими трансмиссиями постепенно сходит на нет. По данным аналитического агентства «Автостат», доля машин с «механикой» в I квартале 2018 года составила 45%. В количественном выражении это 165,5 тыс. новых легковых автомобилей.
Ожидаемо первое место в списке самых популярных брендов с МКП занимает отечественная Lada — 71 тыс. единиц за отчетный период. Второе место с большим отставанием занимает Renault — 24,2 тыс. машин. Замыкает тройку самых продаваемых Kia с показателем 12,4 тыс. автомобилей.
Кроме них, среди самых популярных брендов с механическими коробками передач также оказались Hyundai с 9,8 тыс. реализованных машин и Skoda, продавшая 7,1 тыс. автомобилей с МКП за отчетный период.
В десятке брендов по продажам таких машин по итогам I квартала 2018 года оказались также: Volkswagen (6,8 тыс. шт.), Chevrolet (6,6 тыс. шт.), Nissan (6,2 тыс. шт.), Datsun (4,5 тыс. шт.) и УАЗ (3,8 тыс. шт). Читайте статью на QutoЧитайте также:Porsche отзывает дизельные модели и приостанавливает выпуск новыхНовый Subaru Forester стал гибридомBMW подтвердила премьеру нового поколения X5 в течение года
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