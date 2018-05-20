Продажи автомобилей Nissan в России в апреле выросли на 14% — более чем до 5,6 тыс. машин

Продажи автомобилей Nissan в России в апреле 2018 г. выросли на 14% по сравнению с аналогичными периодом 2017 г. и составили более 5,6 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Nissan в апреле реализовали 5 тыс. 620 автомобилей — на 14% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 г. в России было продано 23 тыс. 704 автомобиля Nissan, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,3%, согласно данным ассоциации европейского бизнеса», — говорится в сообщении.